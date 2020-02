Renaultova predstavitev moštva F1, a brez dirkalnika RS20

Pri moštvu Renault F1 so razkrili, da dirkalnika niso predstavili skupaj z dirkačema, Avstralcem Danielom Ricciardom in Francozom Estebanom Oconom , ker so se želeli "izogniti nečemu zlaganemu". Dirkalnik RS20 namreč še ni povsem pripravljen, a kot pravijo pri francoskem moštvu, je panika povsem odveč. "Če kaj, smo letos precej bolj v skladu z našimi načrti kot v lanski sezoni," je dejal direktor moštva Cyril Abiteboul .

"V lanski sezoni smo predstavnike medijev povabili v Enstone malce prehitro, kar je na koncu ob našem krpanju težav pomenilo, da smo zaostali za načrti," je posebno predstavitev opravičeval Abiteboul, ki je dejal, da nobeno moštvo v tem času še ne more predstaviti zaključenega izdelka za dirkanje v formuli ena. RS20 bodo tako prvič predstavili na prvem sklopu testiranj v Barceloni med 19. in 21. februarjem. Drugi del testiranj bo teden dni kasneje prav tako v Kataloniji. Francozi so sicer dejali, da bodo skušali z novim dirkalnikom premostiti razliko med najboljšimi tremi moštvi (Mercedes, Ferrari, Red Bull) ali biti vsaj četrto najboljše moštvo v konstruktorskem seštevku. Lani so bili razočarani nad razpletom sezone. "2020 je ključno leto. To je konec nekega ciklusa in začetek novega in tukaj resnično želimo biti zraven in izpolniti naše cilje," je dejal Abiteboul.