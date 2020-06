Bivša dirkačica zdaj pornozvezda: 'Najboljša poteza v življenju'

"Ljubim hitrost, ljubim dirkanje, ljubim prehitevanje ljudi," je dejala. "Že sem se zavrtela in odstopila, ljudje so leteli prek mene, a to se enkrat mora zgoditi. Ne smeš dovoliti, da te to ustavi. Dokler se ne poškoduješ, greš samo naprej," je še dodala. Za The Daily Telegraph je zdaj potrdila, da je njene dirkaške kariere konec, lotila pa se je snemanja pornografskih filmov, potem ko z dirkanjem "ni zaslužila niti centa".

Renee Gracie so v najstniških letih nadeli vzdevek Vražja princesa, saj je na tekmovanjih v kartingu dosegala izvrstne rezultate. Dirkačica iz Queenslanda je slovela kot nepopustljiva tekmica na stezi in nekoč je dejala, da sanja o preboju do ameriškega prvenstva NASCAR. Leta 2015 je v tandemu s Simono de Silvestro spisala zgodovino in kot prva ženska nastopila na dirkaškem dogodku v Bathurstu, z dirkalniki V8 pa je nato kot prva Avstralka odpeljala tudi celotno sezono. The Daily Telegraph se jo spominja kot priljubljeno članico karavane, a je že leta 2016 izgubila svoj sedež v ekipi Nissan Motorsport.

'Najboljša poteza v življenju'

Nekaj časa naj bi delala tudi v prodajalni avtomobilov, nato pa se je po poročanju avstralskega dnevnika odločila "unovčiti svoj dober videz" in se pridružiti plačljivi spletni strani z vsebino za odrasle, kjer naj bi tedensko služila po 15.000 evrov. 25-letna Graciejeva naročnikom ponuja fotografije in videoposnetke za 7,96 evra na mesec.

"To je najboljša poteza v mojem celotnem življenju," je za News Corp Australiadejala upokojena dirkačica. "Postavilo me je v finančni položaj, o katerem nikoli ne bi mogla niti sanjati, res pa uživam v tem. Ni mi mar, kako me želijo poimenovati. Služim dober denar in udobno se počutim tu, kjer sem."

Za The Daily Telegraph je še dodala: "Nisem dosegala rezultatov in nisem si mogla zagotoviti pokroviteljev. Poskusila sem dati vse od sebe, a prišlo je do točke, ko so se moje sanje razblinile."

Videoposnetke s seksualno vsebino je začela objavljati lani, in to po tem, ko je v prvem tednu zaslužila več kot 1800 evrov. Z njeno novo kariero naj bi se strinjal tudi oče, so še zapisali pri avstralskem časopisu.