Reprezentanca dosegla vrhunec, klubski rokomet pa ...

Rokometni reprezentančni pravljici je sledil boleč udarec – slovensko državno prvenstvo v rokometu se začenja brez tekme superpokala, v ženski konkurenci so s tekmovanja izstopile Celjanke in bo žensko prvenstvo štelo le sedem ekip. In to samo nekaj mesecev po zgodovinskem nastopanju Slovenk na olimpijskih igrah.

Pri Rokometni zvezi Slovenije so v zadnjih mesecih lahko upravičeno odpirali šampanjce, se veselili zgodovinskih mejnikov, saj se nikoli doslej ni zgodilo, da bi tako moška kot ženska reprezentanca zaigrali na olimpijskih igrah, kaj šele, da bi reprezentanti v Parizu igrali celo polfinale olimpijskega turnirja. Koraki v pravo smer, za popularizacijo športne discipline, ki je v zadnjih letih izgubila na veljavi, bolje rečenom, so jo prehitele druge krovne organizacije. A naslednji, pričakovani korak, se očitno ne bo zgodil.

Predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman slovesa Celjank in odpovedi superpokala ni pričakoval. Sploh po rokometnem vstajenju na olimpijskih igrah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Praviloma je bilo tako, da je izbrana vrsta za sabo povlekla klube, sprožila zanimanje za šport, ki je pred leti že veljal za najuspešnejšo športno disciplino, ko govorimo o reprezentančnem športu. A danes je vse tako zelo drugače. Ko govorimo o ženskem rokometu: v ženski ligi bo po novem igralo le sedem ekip, saj je celjski klub Z'dežele izstopil iz tekmovanja. Klub, ki je v preteklosti vzgajal in razvijal igralke, nekoč in danes reprezentantke. "Žal je tik pred začetkom tekmovanja ekipa ŽRK Z'dežele izstopila iz 1. SRL – ženske, kar seveda obžalujemo, hkrati pa vlagamo vse napore, da temu klubu in ostalim pomagamo nazaj do vzpostavitve članskih ekip. Nemudoma se je sestalo vodstvo tekmovanja, predsednik lige in združenja ženskih klubov ter odgovorne osebe za ženski rokomet v Predsedstvu RZS in Strokovnem odboru RZS, ki se jim vsem zahvaljujem za odzivnost in kooperativnost. Preučili smo možnosti in v skladu s pravilniki odločili, da bo v sezoni 2024/25 v 1. SRL – ženske nastopalo sedem klubov, saj popolnitev v zadnjem trenutku ni možna, niti ne bi bila poštena do ostalih klubov in tekmovanja v 1. B SRL – ženske, kjer bo nastopalo šest klubov. Hkrati bomo v skladu z zaključki sestanka pripravili dva predloga organizacije ligaškega tekmovanja v prihodnji sezoni in preučili spremembe sistemov ter dopolnitev pravilnika rokometnih tekmovanj. Še pomembnejši pa bodo napori, da se zagotovi oziroma poveča število članskih ekip v ženskih tekmovanjih, kjer je bilo v okviru sestanka sprejetih več zavez in aktivnosti, ki se bodo začele nemudoma izvajati," je dejal Miha Pantelič, direktor ligaških tekmovanj na RZS.

Ko govorimo o moškem rokometu, pa je situacija še bolj zapletena. Korak v pravo smer so pri Rokometni zvezi Slovenije naredili, ko so se odločili pripraviti t. i. dan slovenskega rokometa. Tako so poimenovali uradni začetek novega tekmovalnega leta, šlo je za tekmo superpokala, slišati je bilo, da je za organizacijo dogodka v Ormožu vladalo veliko zanimanje, da je to novo vstajenje slovenskega klubskega rokometa. No, tik pred začetkom sezone je jasno, da je šlo za še en korak v napačno smer. "Superpokalna tekma, ki tradicionalno odpira novo sezono in na kateri se pomerita najboljša ekipa državnega prvenstva ter pokalnega tekmovanja, letos ne bo izpeljana. Po tem, ko je združenje Lige NLB nekoliko spremenilo prvotno začrtan koledar, smo na Rokometni zvezi Slovenije prisluhnili željam klubov, ki se zaradi zgoščenega ritma pripravljajo na izzive prihajajoče sezone in v tem času takšne tekme ne morejo odigrati," so med drugim zapisali na spletni strani RZS in dodali, da gre za prilagoditvam koledarju klubov.