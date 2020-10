Pri RZS razmišljajo celo o pripravah v Avstriji

Število okužb z novim koronavirusom v Sloveniji in v Evropi vseskozi raste in skladno s tem se zaostrujejo razmere. Aktualna evropska nogometna klubska prestolnica Evrope, München, ne dovoljuje ogleda nogometnih tekem, v Španiji so rokometaši v Leonu konec tedna odigrali rokometno tekmo z zaščitnimi maskami na obrazih, Italija pa omejuje amaterski šport.

V kolikor gre za športnike, ki se s svojo dejavnostjo preživljajo, je v tujini za nadaljevanje dejavnosti ob stiku z okuženo osebo v večini primerov dovolj negativen test, Slovenija pa zaenkrat karanteno veže na celotno ekipo. Hladno prho so v preteklem tednu tako doživeli košarkarji Cedevite Olimpije. Za zeleno mizo so izgubili tekmo evropskega pokala z Bursasporjem. Zaradi karantene pa je zdaj močno vprašljiva uigranost in pripravljenost za današnjo tekmo z Gran Canario, jasno pa je, da bo ekipa popolnoma nekonkurenčna, če bi se karantena ponovila še enkrat ali dvakrat. A v podobnem položaju so tudi košarkarji Krke, rokometaši velenjskega Gorenja in Škofje Loke ter drugi, ki so morali prekiniti treninge in tekmovanja.

Neskladnost z mednarodnimi ukrepi Zatika se na drugih področjih. Gre za neskladnost slovenskih ukrepov z ukrepi, ki so jih za tekmovanja v času pandemije novega koronavirusa določile mednarodne športne zveze, saj so v primeru okužb v Sloveniji v karanteno prisiljena celotna moštva, v velikem delu evropskih držav pa le okuženi športniki, medtem ko ostali opravijo testiranja, vsi negativni pa lahko nadaljujejo dejavnosti. V osnovi se razlikuje pogled na športno sfero v Sloveniji v primerjavi z večino sosednjih držav. Medtem ko se v Sloveniji v obdobju pandemije novega koronavirusa šport opredeljuje na rekreativne in registrirane športnike in na tej ravni sprejema ukrepe, je tujina naredila korak naprej. Pri ukrepih za zajezitev širjenja pandemije je odločilno vprašanje o poklicnem statusu športnika.

Omejitev je deležen tudi slovenski šport, čeprav so ukrepi z najbolj radikalnimi v uniji mili. Na ministrstvu za šolstvo in šport so konec tedna potrdili, da tekmovanja in treningi lahko potekajo nemoteno, seveda ob strogih določilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za mednarodne prireditve, članske tekme v kolektivnih športih ali tam, kjer so prisotni tudi gledalci, pa je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo.

NZS: Preveč posplošena obravnava

V nogometni reprezentanci so se morali v prejšnjem tednu odpovedati nastopu Nina Koutraiz enakih razlogov. Ta je bil ob prihodu na reprezentančne priprave na testiranju negativen, naknadno pa izvedel, da je v klubu prišlo do okužbe, zato je moral v karanteno. In to kljub temu, da je odšel še na drugo testiranje, ki je bilo prav tako negativno.

"Ne gre le za obravnavo mednarodnih tekmovanj, pač pa tudi državnih športnih tekmovanj. Predvsem bi želeli spremeniti preveč posplošeno obravnavo športnikov, ki so prišli v stik z okuženim. Strinjamo se, da je zdravje na prvem mestu in ko je nekdo okužen, je karantena edina pravilna in smiselna odločitev. Ko pa nekdo še ni potrjeno okužen, verjamemo, da obstaja možnost bolj osebne obravnave. Kajti, če negativen test prekine karanteno v primeru vstopa v državo iz držav v rdečem območju, bi pričakovali enako obravnavo pri športnikih, ki imajo negativen test na covid-19 ali dokazano prisotnost protiteles, ugotovljenih s serološkim testom," so na to problematiko odvrnili na Nogometni zvezi Slovenije (NZS).

Cvijić potrdil, da je možna 'selitev' v Avstrijo

Rokometno zvezo Slovenije (RZS) v novembru čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022. Generalni sekretar Goran Cvijićje v pogovoru za STA razkril, da na zvezi razmišljajo celo o tem, da bi se na tekme pripravljali v Avstriji. Tam bi v primeru okužbe osamili pozitivne s testiranja, v Sloveniji bi morala v karanteno cela ekipa. Odpadlo bi gostovanje v Turčiji, zapletlo pa bi se tudi s stroški za letalo, hotele ...

Strogo gledano je položaj dvoplasten do te mere, da bi reprezentanti, ki si služijo kruh v tujini, lahko odšli v svoje sredine in tam nemoteno trenirali in nastopali, športniki iz slovenskih klubov pa bi bili obsojeni na strogo osamitev v domačem okolju. V primeru prisilne karantene za vse pa športnikom in predvsem reprezentancam grozi, da jih tuji klubi, kjer si služijo kruh, ne bi pustili nastopati za reprezentanco.

Pred kratkim so se za podoben korak odločili pri nogometnem klubu Ajax iz Amsterdama, kjer nogometašev iz afriških držav niso spustili na reprezentančne tekme, ker jim je ob vrnitvi grozila obvezna karantena na Nizozemskem. Odločitev kluba je podprla tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Ta bo nedvomno podprla klube tudi, če bodo morali igralci v karanteni ostati v svojih matičnih državah, saj kraj karantene na klubsko problematiko ne vpliva.

V Moldaviji testi vsaj pol cenejši, v Srbiji pa za registrirane športnike celo brezplačni

Tega se zavedajo tudi v slovenski vladi. Potem ko sta opozicijska poslanca Gregor Židanin Matjaž Nemecpretekli teden sprožila pobudo za spremembo ukrepov za področje športa, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v odgovoru sporočili, da že preučujejo "trenutno problematiko karantene v slovenskih klubih moštvenih športov v iskanju ustreznih rešitev, ki bi olajšale delovanje športnih moštev v primerih, ko je v moštvu dokazana okužba."

Na ministrstvu vedo, da šport pričakuje hitro rešitev, a izpostavljajo, da bo pri iskanju ustrezne rešitve prvi cilj še vedno zajezitev širjenja okužbe in zdravje vsakega posameznika.

Morda bi pomagalo še rednejše testiranje športnikov. Tudi športne sredine so za testiranje, a na NZS so že v preteklem tednu opozorili, da so testiranja celotnih ekip zelo draga, zato predlagajo iskanje cenejše rešitve in subvencijo države. V Moldaviji, kjer trenutno gostujejo nogometaši, so testi vsaj pol cenejši kot v Sloveniji, v Srbiji, eni redkih držav na slovenskem zelenem seznamu, pa so za registrirane športnike celo brezplačni.