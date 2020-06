Reprezentanca z Rogličem in Pogačarjem na čelu opravila skupni trening

Združeni narodi so pred dvema letoma 3. junij razglasili za svetovni dan kolesarjenja, kar so v slovenski reprezentanci obeležili s skupnim treningom. Andrej Hauptman je v sodelovanju s svojim pomočnikom Markom Polancempovabil vse najboljše slovenske kolesarje. Dvesto kilometrov dolg trening vzdržljivosti po slovenskih cestah so opravili Primož Roglič, Tadej Pogačar, Luka Mezgec, Jan Polanc, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novakin Luka Pibernik.

"Opravili smo res odličen vzdržljivostni trening. Še bolj me veseli, da so fantje zdravi, v dobri formi in zelo motivirani v pričakovanju prvih dirk," je po treningu dejal Hauptman.

Sezona kolesarstva na najvišji ravni se bo začela 1. avgusta, na slovenskih tleh pa bo prva pomembnejša dirka kriterij Tadeja Pogačarja, ki bo na sporedu bodisi 19. bodisi 20. junija. Reprezentanca bo po navedbah kolesarske zveze Slovenije v izjavi za javnost v tej sezoni še nekajkrat skupaj trenirala, po koncu dirke po Franciji pa jo predvidoma v Švici čaka svetovno prvenstvo, ki bo potekalo med 20. in 27. septembrom.