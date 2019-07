Reprezentanca ZDA ostala še brez izvrstnega Lillarda

Damian Lillard, tako poročaThe Athletic, je že sedmi košarkar, ki so se zaradi osebnih razlogov ali zaradi osredotočenosti na novo NBA-sezono, odpovedali SP na Kitajskem, ki ga bomo septembra prenašali na Kanalu A in VOYO. Pred Lillardom, ki ima za seboj izvrstno sezono v dresu Blazersov (25,8 točk in 6,9 podaj na tekmo), so nastop odpovedali Bradley Beal, Tobias Harris, Anthony Davis, James Harden, Eric Gordonin CJ McCollum.

LILLARD

Reprezentanca ZDA, na Kitajsko bo potovalo 12 košarkarjev, bo priprave začela s treningi v Las Vegasu v začetku avgusta. Ob odpovedi Lillarda se je vodstvo reprezentance odločilo, da bo na trening kamp v Vegasu povabilo Jaylena Browna in Juliusa Randla.