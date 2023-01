Reprezentanci se je v Krakovu pridružil Matej Gaber

"Zdravstveno-fizioterapevtska reprezentančna služba vlaga vse napore v to, da bo Borut Mačkovšek nared za odločilne tekme v boju za četrtfinale. Kljub temu ničesar ne želimo prepuščati naključju. Borut je pomemben člen naše centralne obrambe. Ob njegovi odsotnosti je tam nastala velika vrzel, ki jo bo, v kolikor bo to potrebno, skušal kar najbolje zakrpati Matej Gaber. Z njegovimi izkušnjami smo nedvomno pridobili novega kakovostnega igralca v širši rotaciji," je ob novem vpoklicu za uradno spletno stran RZS dejal Uroš Zorman. Izkušenemu 31-letnemu krožnemu napadalcu madžarskega Pick Szegeda zdravstveno stanje ob zaključku lanskega leta ni dopuščalo, da bi uspešno premostil vse napore, ki jih prinašajo priprave in tekme na svetovnem prvenstvu. Zato sta tedaj s selektorjem Urošem Zormanom sklenila, da tekmovanje izpusti. V tem času se je zdravstveno stanje Škofjeločana, ki ima za seboj že 137 nastopov v dresu z državnim grbom, vendarle izboljšalo, ob klicu reprezentance, kateri je vedno z velikim veseljem priskočil na pomoč, pa tudi tokrat ni okleval niti za sekundo.

Selektor Zorman ima ob prihodu v Krakov na voljo 20 igralcev, v osemnajsterici, iz katere lahko za vsako tekmo izbira 16 igralcev, pa je zaenkrat opravil le eno menjavo. Staša Slatinka Jovičića, ki si je poškodoval stopalnico desne noge, je zamenjal Tadej Mazej. Pred nadaljevanjem tekmovanja sta v "čakalnici" Grega Krečič in Gaber. Vsaka reprezentanca lahko sicer tekom tekmovanja v osemnajsterici opravi do pet menjav igralcev.

Reprezentanca bo v Krakovu prvič trenirala ta torek ob 16. uri, med sredo in nedeljo pa jo nato v drugem delu svetovnega prvenstva čakajo tekme z Iranom, Španijo in Črno goro.