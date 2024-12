Rokometni reprezentanci spisali zgodovino, klubi pa daleč od mednarodnega vrha

Prvič v zgodovini slovenskega reprezentančnega rokometa sta se na olimpijske igre uvrstili obe reprezentanci. ženski je to uspelo prvič in Slovenke so pustile zelo soliden vtis v Parizu. Na drugi strani so fante milimetri delili do osvojitve olimpijske medalje. Četa selektorja Uroša Zormana je v francoski prestolnici blestela, a na koncu osvojila "leseno" medaljo. Medtem pa so slovenski klubi, razen Krima Mercatorja daleč, daleč od evropskega in svetovnega vrha.