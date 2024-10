Pomlajene Slovenke močno motivirane: novinke, (p)dokažite se

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenski selektor Dragan Adžić je še drugič v novi klubski sezoni in obenem zadnjič pred začetkom sklepnih priprav zbral svoje izbranke. Tokrat je na priprave, ki jih bo izbrana vrsta v celoti opravila v Ljubljani, povabil 19 igralk. "V preteklem ciklusu smo odigrali tekmo z reprezentanco Hrvaške, tokrat pa smo se odločili, da ne odigramo nobene mednarodne tekme, ampak na pripravah ponudimo priložnost še nekaterim dodatnim igralkam," je za uradno spletno stran RZS uvodoma razkril slovenski selektor in dodal: "S prihodom kolega Jana Žbogarja imamo še boljši pregled nad igralkami iz slovenske lige, ki jim tudi skušamo dati priložnost. Ena izmed teh je Ana Jeras, ki smo jo na levem krilu vpoklicali namesto Tinkare Kogovšek. Z nami je tudi Ivona Barukčić, ki je zamenjala na žalost poškodovano Neno Černigoj."

Adžičev seznam poleg Jeras in Barukčić sestavljajo še krilne igralke Ema Abina, Maja Svetik, Ema Marija Marković, Živa Čopi in Elena Erceg, zunanje igralke Tjaša Stanko, Nuša Fegic, Ana Abina, Ema Hrvatin, Erin Novak in Špela Bajc, krožne napadalke Nataša Ljepoja, Valentina Tina Klemenčič in Lana Puncer ter vratarki Maja Vojnović in Dijana Đajić, ki se jima je pridružila še Karin Kuralt.

Dijana Đajić, desno Valentina Klemenčič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V ponedeljek reprezentanca še ni bila popolna, zato je črnogorski strokovnjak na slovenski klopi ta dan izkoristil za priključitev nekaterih dodatnih igralk, ki igrajo v slovenskih članskih klubih. Dvanajsterici vabljenih igralk so se tako na parketu male stoženske dvorane pridružile Azra Zulić (Velenje), Nina Ocepek in Žana Cerovak (obe Ljubljana), na treningu je pomagala še Manca Jurič, ki že ima kar nekaj članskih reprezentančnih izkušenj. "Želeli smo preveriti njihovo raven znanja in razširiti našo bazo rokometašic, ki bi jih lahko povabili na naslednje priprave. Konec novembra pred evropskim prvenstvom takšne priložnosti ne bo, bo pa spet na kakšnem izmed naslednjih zborov," je pojasnil 53-letni Črnogorec na slovenski klopi.

A to pripravljalno obdobje za reprezentanco vseeno ne bo minilo brez preizkušanja dela s treningov. "V torek dopoldne smo z igralkami Krima, ki v tem tednu niso reprezentančno aktivne, že opravili skupni trening, v sredo pa bomo z njimi odigrali še tekmo. Do sobote, ko bomo zaključili priprave, se bomo nato obračali proti prvim tekmicam na evropskem prvenstvu, Norvežankam, Slovakinjam in Avstrijkam. Počasi zlagamo vse kocke," je še dodal Adžić.

Dragan Adžić FOTO: AP icon-expand