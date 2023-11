Adžić: Pogled RZS mora biti usmerjen tudi proti naslednjim olimpijskim ciklusom

Izbrana vrsta se bo v Ljubljani zbrala v torek popoldne, dan kasneje pa v Stožicah opravila prvi trening. Že v ponedeljek so stoženski rokometni parket zagrele mlajše, obetavne rokometašice, ki počasi trkajo na vrata članske reprezentance. Selektor Dragan Adžić jih je namreč zbral na enodnevni akciji. Treningu sta se za dodatno motivacijo zbranih deklet pridružili tudi članski reprezentantki Ema Hrvatin, sicer trenutno najboljša strelka prve nemške Bundeslige, in Ema Marković. "Dekletom smo pojasnili strategijo dela z njimi v naslednjem obdobju in jih skušali še dodatno motivirati za delo v klubih. Posebno pozornost namenjamo generaciji deklet, rojenih v letih 2004 in 2005, ki med mlajšimi selekcijami nima več tekmovanj. Pogled Rokometne zveze Slovenije mora biti usmerjen tudi proti naslednjim olimpijskim ciklusom. Ta dekleta so s svojo kakovostjo zagotovo del te strategije, ki sega do let 2028 in 2032," je za uradno spletno stran RZS dejal slovenski selektor, ki je za dekleta najprej pripravil krajši seminar, nato pa se z njimi preselil še na rokometno igrišče.