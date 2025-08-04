Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Reprezentant BiH v Trebnjem

Trebnje, 04. 08. 2025 07.45 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

V rokometnem klubu Trimo Trebnje so razkrili še eno okrepitev za novo sezono. Klubu se je pridružil 19-letni reprezentant BiH Almas Avdić. Ta v svoji generaciji izstopa s fizično močjo, višino in natančnim strelom z razdalje, so prepričani v Trimu.

Branko Tamše bo v novi sezoni poveljeval Trebanjcem.
Branko Tamše bo v novi sezoni poveljeval Trebanjcem. FOTO: AP

Almas Avdić je leta 2024 v dresu mladinske reprezentance Bosne in Hercegovine na evropskem prvenstvu osvojil naslov prvaka v diviziji B. Letos je debitiral v članski izbrani vrsti. Na kvalifikacijski tekmi za EP 2026 proti Islandiji je zabil sedem golov in bil najboljši strelec svoje reprezentance.

Preberi še Trebanjci s trenerjem Tamšetom in visokimi cilji v novo sezono

"Ponosen sem, da sem postal del kluba, ki je znan po odličnem delu z mladimi in jasni športni viziji. Slovenija je močna rokometna država, RK Trimo Trebnje pa klub z visokimi ambicijami. Veselim se izzivov, dela z novim trenerjem in priložnosti, da rastem v tem okolju ter pomagam ekipi do novih uspehov. Pripravljen sem se dokazati in dati vse od sebe za klub in navijače," je ob prihodu v Slovenijo za uradno klubsko spletno stran povedal mladi rokometaš.

Avdić bo tudi pomembna okrepitev, ki jo bo tretjeuvrščena ekipa lanskega prvenstva še kako potrebovala v Evropi. Žreb je Trebanjcem za tekmeca v drugem krogu evropskega pokala določil boljšega iz dvoboja prvega kroga med estonsko ekipo Mistra in avstrijskim klubom JAGS Vöslau.

rokomet trebnje
  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089