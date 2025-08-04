Reprezentant BiH v Trebnjem

Almas Avdić je leta 2024 v dresu mladinske reprezentance Bosne in Hercegovine na evropskem prvenstvu osvojil naslov prvaka v diviziji B. Letos je debitiral v članski izbrani vrsti. Na kvalifikacijski tekmi za EP 2026 proti Islandiji je zabil sedem golov in bil najboljši strelec svoje reprezentance.

"Ponosen sem, da sem postal del kluba, ki je znan po odličnem delu z mladimi in jasni športni viziji. Slovenija je močna rokometna država, RK Trimo Trebnje pa klub z visokimi ambicijami. Veselim se izzivov, dela z novim trenerjem in priložnosti, da rastem v tem okolju ter pomagam ekipi do novih uspehov. Pripravljen sem se dokazati in dati vse od sebe za klub in navijače," je ob prihodu v Slovenijo za uradno klubsko spletno stran povedal mladi rokometaš.

Avdić bo tudi pomembna okrepitev, ki jo bo tretjeuvrščena ekipa lanskega prvenstva še kako potrebovala v Evropi. Žreb je Trebanjcem za tekmeca v drugem krogu evropskega pokala določil boljšega iz dvoboja prvega kroga med estonsko ekipo Mistra in avstrijskim klubom JAGS Vöslau.