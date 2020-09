Reprezentant Cingesar v dres Trima Trebnjega

Darko Cingesar je igralsko pot začel v Škofji Loki, nadaljeval pri Gorenju Velenju in igral še za mariborski Branik, hrvaški Zagreb ter nazadnje francoski Aix. V Trebnje je prišel kot prost igralec, so sporočili iz kluba. Prvič bo lahko nastopil že ligaški tekmi proti Riku Ribnici. Za reprezentanco je odigral 76 tekem in dosegel 126 zadetkov. Med drugim je bil tudi član slovenske izbrane vrste na SP 2017 v Franciji, kjer je osvojil bronasto kolajno. "Po štirih letih se ponovno vračam v domovino. Še boljši občutki pa so, ko spoznaš neko novo in ambiciozno okolje, kot je Trebnje. Za Trimo sem se odločil predvsem zaradi sodelovanja z reprezentančnim pomočnikom selektorja Urošem Zormanom, ki ima za sabo odlično igralsko kariero ter ogromno dobrih rezultatov," je za klubsko spletno stran dejal 30-letni levokrilni rokometaš.

"Izjemno smo veseli, da se bo Darko Cingesar pridružil naši ekipi. Prinesel nam bo veliko dragocenih izkušenj. Veseli nas, da je prepoznal naš klub kot zanimivo priložnost, v kateri lahko skupaj dosežemo veliko uspehov," pa je okrepitev pospremil predsednik kluba Anton Janc.