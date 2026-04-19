Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Ribakina iz Stuttgarta s Porschejem 911 Carrera kabrioletom

Stuttgart, 19. 04. 2026 14.46 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
jelena rybakina

Kazahstanka Jelena Ribakina je zmagovalka najmočnejšega teniškega turnirja WTA ta teden v Stuttgartu. Za nagrado je prejela dobrih 160.000 evrov in športni avtomobil Porsche 911 Carrera kabriolet v rumeni barvi, ki je vreden približno toliko kot denarna nagrada. Zanj je morala v finalu premagati sedmopostavljeno Čehinjo Karolino Muchovo s 7:5 in 6:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije Jeleno Ribakino, sicer drugo igralko sveta, je to drugi naslov v Stuttgartu po letu 2024, ko je za nagrado prejela Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, in trinajsti v karieri.

Zanjo je bil to sicer 24. finale v karieri. Letos je izgubila v Indian Wellsu, leta 2022 pa med drugim tudi v Portorožu, kjer jo je premagala Čehinja Katerina Siniakova.

Muchova je ta teden premagala dve igralki iz prve deseterice na svetu (Coco Gauff, Elina Svitolina) in bo na novi razpredelnici uvrščena na 11. mesto. Po osmem finalu WTA ostaja pri dveh naslovih. Zadnjega je osvojila letos v Dohi.

WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov):

- finale:

Jelena Ribakina (Kaz/1) - Karolina Muchova (Češ/7) 7:5, 6:1.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
zadovoljna
Portal
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
Navdušila v mini črni obleki
Navdušila v mini črni obleki
vizita
Portal
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
cekin
Portal
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
moskisvet
Portal
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
dominvrt
Portal
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
okusno
Portal
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641