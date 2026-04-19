Ribakina iz Stuttgarta s Porschejem 911 Carrera kabrioletom

Za zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije Jeleno Ribakino, sicer drugo igralko sveta, je to drugi naslov v Stuttgartu po letu 2024, ko je za nagrado prejela Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, in trinajsti v karieri.

Zanjo je bil to sicer 24. finale v karieri. Letos je izgubila v Indian Wellsu, leta 2022 pa med drugim tudi v Portorožu, kjer jo je premagala Čehinja Katerina Siniakova.

Muchova je ta teden premagala dve igralki iz prve deseterice na svetu (Coco Gauff, Elina Svitolina) in bo na novi razpredelnici uvrščena na 11. mesto. Po osmem finalu WTA ostaja pri dveh naslovih. Zadnjega je osvojila letos v Dohi.