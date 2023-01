Ribakina preko Azarenke v finale OP Avstralije

V prvem nizu je prva do prednosti odvzema servisa prišla Belorusinja, a takoj tekmici dovolila vrnitev. Ribakina je nato še sama povedla z "breakom", vendar tudi zanjo ta prednost ni bila dovolj za predčasen zaključek niza. Tega je dobila po podaljšani igri, potem ko je izkoristila prvo priložnost za vodstvo z 1:0 v nizih.

V medsebojnih dvobojih z današnjo tekmico vodi z 2:0, potem ko je lani dobila še obračun v Indian Wellsu. Ribakina je sicer lani igrala v finalu turnirja WTA v Portorožu in izgubila finale proti Čehinji Katerini Siniakovi .

Viktorija Azarenka in Jelena Ribakina

V drugem je lanska zmagovalka Wimbledona v tretji igri znova vzela servis deset let starejši tekmici. Viktorija Azarenka se je borila, a proti močnim servisom Kazahstanke njena igra ni prišla do izraza.

Za nameček je v sedmi igri znova oddala svoj začetni udarec, kar je bila dovolj visoka prednost, da je Kazahstanka kljub manjšemu padcu koncentracije v naslednji igri zanesljivo končala delo na areni Rod Laver.

Za 33-letno Belorusinjo je bil to tretji polfinale v Melbournu, prvič pa je na tej točki turnirja klonila. OP Avstralije je dobila v letih 2012 in 2013, skupno pa je med zadnjimi štirimi na turnirjih velike četverice igrala devetič.

V konkurenci moških dvojic se bosta v finalu domačina Rinky Hijikata in Jason Kubler pomerila z monaško-poljsko navezo Hugo Nys/Jan Zielinski. Prva sta bila ponoči v polfinalu boljša od Španca Marcela Granollersa in Argentinca Horacia Zeballosa, druga pa od Francozov Jeremyja Chardyja in Fabricea Martina.

V petek bosta na sporedu še ženska polfinalna obračuna med dvojicami ter finale mešanih parov. Zadnji dvoboj na grand slamih bo igrala Indijka Sania Mirza, ki se bo februarja upokojila. Skupaj z rojakom Rohanom Bopanno se bo pomerila z brazilsko navezo Luisa Stefani/Rafael Matos.