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Ribakina premagala Sabalenko in slavila v ZDA

New York, 13. 09. 2026 09.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jelena Ribakina

Jelena Ribakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih s 6:4, 5:7 in 6:2 premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina
FOTO: Profimedia

Jelena Ribakina je pred očmi številnih zvezdnikov, med njimi so bili igralec Brad Pitt, pevka Pink in Paris Hilton, slavila zmago na zadnjem turnirju za veliki slam v sezoni. Arina Sabalenka je storila preveč neizsiljenih napak in ostala brez možnosti, da bi postala šele tretja igralka v zgodovini profesionalnega tenisa s tremi zaporednimi naslovi na OP ZDA. Pred njo je ta dosežek uspel le Američankama Sereni Williams (2012-2014) in Chris Evert (1975-1978). Tudi podpora s tribun, ki sta ji jo nudila nizozemska zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in ameriški vplivnež Jake Paul, ni pomagala.

Ribakina je slavila že v finalu odprtega prvenstva Avstralije na začetku teniške sezone. Za kazahstansko igralko, znano po svoji mirni in zadržani drži, je to tretji naslov za grand slam v karieri.

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