Ribakina premagala Sabalenko in slavila v ZDA

Jelena Ribakina je pred očmi številnih zvezdnikov, med njimi so bili igralec Brad Pitt, pevka Pink in Paris Hilton, slavila zmago na zadnjem turnirju za veliki slam v sezoni. Arina Sabalenka je storila preveč neizsiljenih napak in ostala brez možnosti, da bi postala šele tretja igralka v zgodovini profesionalnega tenisa s tremi zaporednimi naslovi na OP ZDA. Pred njo je ta dosežek uspel le Američankama Sereni Williams (2012-2014) in Chris Evert (1975-1978). Tudi podpora s tribun, ki sta ji jo nudila nizozemska zvezdnica hitrostnega drsanja Jutta Leerdam in ameriški vplivnež Jake Paul, ni pomagala.

Ribakina je slavila že v finalu odprtega prvenstva Avstralije na začetku teniške sezone. Za kazahstansko igralko, znano po svoji mirni in zadržani drži, je to tretji naslov za grand slam v karieri.