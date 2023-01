Ribakina prevelik zalogaj za Juvanovo

Zmagovalka lanskega Wimbledona je hitro prevzela pobudo in dobila prvih šest točk, a do "breaka" sprva ni prišla. Ljubljančanka je imela v celotnem dvoboju težave ob drugem servisu, ki ga je Kazahstanka takoj napadla in pridobila prednost v izmenjavah.

Do odvzemov servisa je 23-letna Jelena Ribakina prišla v četrti in osmi igri prvega niza ter ga zanesljivo dobila s 6:2. Kaja Juvan je v tem delu igre osvojila le eno od osmih točk na drugi servis.

Nič bolje ni bilo v drugem (2/14 na drugi servis), a je vseeno Juvan nekoliko bolje kljubovala močni igri Kazahstanke. Vseeno pa je ta v četrti in šesti igri ponovno vzela servis Ljubljančanki, nato pa dvoboj le še mirno pripeljala do konca.