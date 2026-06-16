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Ribakina začasno deaktivirala družbena omrežja: Bilo je preveč

Berlin, 16. 06. 2026 10.20 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Jelena Ribakina

Druga najboljša teniška igralka sveta Jelena Ribakina je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. Šestindvajsetletna Kazahstanka je kot razlog za tako odločno potezo navedla spletne zlorabe.

Jelena Ribakina je prejšnji petek po težko izborjeni zmagi proti branilki naslova Tatiani Marii iz Nemčije nato kot prva nosilka v drugem krogu Londona izgubila proti britanski avtsajderki Katie Boulter.

"Običajno temu ne posvečam preveč pozornosti," je Ribakina dejala o negativnih komentarjih na svojem profilu.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina
FOTO: Profimedia

Vendar je pojasnila, da je bilo v tistem trenutku zanjo enostavno preveč vsega. Kazahstanka sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar.

"In če se ti ljudje ne morejo ustaviti, ker v tistem trenutku izgubljajo denar, jim ne bom dala priložnosti, da komentirajo," je pojasnila Ribakina. "Takrat je bilo preprosto moje razpoloženje na psu."

Dodala je, da enostavno ni želela ves dan "čistiti" svojega računa na Instagramu in brisati neprimernih komentarjev, njeno izjavo ob začetku turnirja v Berlinu še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina
FOTO: AP

Čeprav ima ljudi, ki ji pomagajo pri vsebini na Instagramu, je spremljanje njenega profila delo s polnim delovnim časom.

"Zame in za moje mentalno zdravje je dobro, da ne ostajam na družbenih omrežjih. Če ne bi bila javna osebnost, tam ne bi bila tako aktivna," je še dejala Ribakina, ki pa se je ta teden že vrnila na splet. Vendar pod objavami izklopila možnost komentarjev.

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