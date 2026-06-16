Ribakina začasno deaktivirala družbena omrežja: Bilo je preveč

Jelena Ribakina je prejšnji petek po težko izborjeni zmagi proti branilki naslova Tatiani Marii iz Nemčije nato kot prva nosilka v drugem krogu Londona izgubila proti britanski avtsajderki Katie Boulter. "Običajno temu ne posvečam preveč pozornosti," je Ribakina dejala o negativnih komentarjih na svojem profilu.

Jelena Ribakina FOTO: Profimedia

Vendar je pojasnila, da je bilo v tistem trenutku zanjo enostavno preveč vsega. Kazahstanka sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar. "In če se ti ljudje ne morejo ustaviti, ker v tistem trenutku izgubljajo denar, jim ne bom dala priložnosti, da komentirajo," je pojasnila Ribakina. "Takrat je bilo preprosto moje razpoloženje na psu." Dodala je, da enostavno ni želela ves dan "čistiti" svojega računa na Instagramu in brisati neprimernih komentarjev, njeno izjavo ob začetku turnirja v Berlinu še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Jelena Ribakina FOTO: AP