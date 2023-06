Ribakina zaradi bolezni odstopila od Roland Garrosa

Ribakina je odstop napovedala pred današnjim dvobojem tretjega kroga. Španka bo tako brez boja napredovala v osmino finala, kar je zanjo prva tovrstna uvrstitev na turnirjih za grand slam. Tam se bo pomerila z zmagovalko dvoboja Beatriz Haddad Maia - Jekaterina Aleksandrova.

"Včeraj in predvčerajšnjim se nisem počutila dobro. Včeraj ponoči nisem spala," je dejala Ribakina. "Imela sem vročino in glavobol, težko diham. Na ogrevanju sem se trudila, vendar se mi zdi, da je odločitev o odstopu pravilna," je dodala 23-letna tenisačica.

Kazahstanka je letos slavila že na dveh masters turnirjih, vključno z zadnjim v Rimu na peščeni podlagi. Tudi v Parizu, kjer je bila leta 2021 v četrtfinalu, je bila do zdaj na dobri poti, saj v prvih dveh dvobojih ni izgubila niza.

Dvakrat je bila boljša od čeških tekmic. Najprej je premagala Brendo Fruhvirtovo s 6:4 in 6:2, nato pa še njeno rojakinjo Lindo Noskovo s 6:3 in 6:3.

"Seveda sem zelo razočarana, ker ne bom mogla igrati, ampak to je življenje. Veliko je vzponov in padcev. Danes sem želela dati 100 odstotkov in očitno je, da sem daleč od tega," je dodala Ribakina.

Naslednji turnirji Ribakino čakajo na travnati podlagi. Začela bo v Berlinu, nadaljevala v Eastbournu in branila naslov na sveti travi v Wimbledonu.