Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Ricardinho končal kariero

Lizbona, 16. 08. 2025 07.27 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Eden od najboljših igralcev futsala v zgodovini, Portugalec Ricardo Filipe da Silva Braga, ki je bolj poznan kot Ricardinho, je pri 39 letih objavil konec kariere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je bil najtežja odločitev v življenju. Telo in um sta rekla, da je dovolj. Bolje je zapustiti šport, preden šport zapusti tebe," je dejal Ricardinho za spletno stran portugalske nogometne zveze. Ricardinha so pri specializiranem portalu Futsal Planet šestkrat izbrali za najboljšega igralca na svetu, kar je rekord.

Ricardinho med nastopom na EP v Stožicah pred nekaj leti.
Ricardinho med nastopom na EP v Stožicah pred nekaj leti. FOTO: Ervin Čurlič

Kariero je začel v Miramaru, ime si je naredil v Benfici, pozneje pa je igral še za Nagoya Oceans, moskovski CSKA, Inter Movistar, ACCS, Pendekar United, Rigo in Ecocity Genzano. Pri tem je osvojil 43 lovorik, od tega tri v ligi prvakov.

Preberi še Richardinho s štirimi goli junak portugalske zmage, v polfinale tudi Španija

Za reprezentanco Portugalske je zbral 188 nastopov in dosegel 142 golov, pri čemer je osvojil svetovni (2021) in evropski naslov. Tega je leta 2018 osvojil na prvenstvu v Sloveniji, ko je bil tudi najboljši strelec in igralec turnirja.

"Moje sanje so vedno bile biti ambasador tega športa. Zame pa ambasador pomeni prinesti futsal na vse konce sveta," je, kot poroča STA, dodal Ricardinho.

nogomet futsal Ricardinho
Naslednji članek

Prva teniška igralka gladko izpadla v četrtfinalu turnirja v Cincinnatiju

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089