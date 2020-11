Ricciardo o hudi nesreči Grosjeana: Zgrožen sem nad F1, ker je nesrečo prikazovala na takšen način

Nedeljsko hudo dirkaško nesrečo je Francoz Romain Grosjean prestal le z lažjimi opeklinami tudi zavoljo varnostne tehnologije in veliko sreče.Daniel Ricciardopa ni bil zadovoljen z vodstvom F1, ki je ves čas priprave na ponovni start prikazovalo posnetke ognjenih zubljev in na pol presekanega dirkalnika. "Zgrožen in razočaran sem nad F1, ker je nesrečo prikazovala na način, kot jo je. To so počeli s posnetkom za posnetkom ognja in dirkalnika, ki ga je presekalo na pol. In kot da to še ni bilo dovolj, so postregli še s posnetkom kamere na Romainovem bolidu," je po dirki razlagal Avstralec. Ta je tako kot drugi dirkači več kot eno uro čakal na ponovni start preizkušnje. "Zakaj potrebujemo toliko posnetkov? Dirkamo že čez eno uro. Njegova družina mora gledati vse to, naše družine prav tako. Ni pošteno. To ni zabavna industrija. Prikazovati vse skupaj, kot da je to nekaj iz Hollywooda, ni v redu. Naj to storijo naslednji dan, vendar ne pred ponovnim startom," je nadaljeval 31-letnik iz Pertha.