Ricciardo se poslavlja od Formule 1

Avstralec je že po zadnji dirki v Singapurju napovedal, da je bila tisto verjetno njegova zadnja dirka in da mu ni uspelo unovčiti zadnjih dveh let za vrnitev v 'prvo ekipo" Red Bulla. Avstralski dirkač je debitiral v F1 leta 2011 in je zbral tri najhitrejše startne položaje in osem zmag na 258 dirkah. V Red Bullu je bil tretji med vozniki v sezonah 2014 in 2016.