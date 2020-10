Richard Carapaz: Glavni Rogličev tekmec, ki je kolesarstvo postavil ob bok nogometu

Ob uspešnih južnoameriških kolesarjih so glavna in do nedavnega tudi edina asociacija Kolumbijci. Nairo Quintana je 2014 dobil Giro, dve leti kasneje pa še Vuelto. Egan Bernal je Kolumbijce obnorel z zmago na Touru, kjer je bil letos med najboljšimi Miguel Angel Lopez. Še pred tem je v Evropi blestel Rigoberto Uran. Južna Amerika pa je lani dobila še enega kolesarskega zvezdnika, ki pa je za razliko od že omenjenih odraščal na drugi strani meje.

V skoraj identičnih razmerah kot denimo Quintana in Lopez – v mestu Tulcan na 2980 metrov nadmorske višine – je na "napačni" strani meje, le streljal od Kolumbije, odraščal Richard Carapaz."Zame kot Ekvadorca je že to, da sem prišel v Evropo, izjemen uspeh. Pri nas obstaja samo nogomet, vsi ostali športi so potisnjeni v ozadje," je povedal leta 2016, ko ga je na staro celino pripeljal Movistar.

A pot do tja zanj ni bila posejana z rožicami. Leta 2007 se je eden od lokalnih podjetnikov v Tulcanu odločil, da bo ustanovil mladinsko kolesarsko ekipo, ki bi ekvadorskim mladeničem omogočila tekmovanje na višjem nivoju. V ta namen se mu je pridružilJuan Carlos Rosero, kolesar, ki je Ekvador zastopal na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992.

Ko pa je par obiskal Carapazovo osnovno šolo, bodočega zmagovalca Gira ni bilo od nikoder. Njegova mama je namreč bolehala za rakom, oče pa je bil ob njej na številnih terapijah. Tako je moral takrat 13-letni Richard sam z dedkom poskrbeti za domačo kmetijo. Osem krav in 120 litrov mleka pozneje se je zaradi izčrpanosti odločil, da se tisti dan pač ne bo podal v šolo.

A imel je srečo. Eden od prijateljev Amilcar Pozo mu je povedal, kdo je bil dan pred tem na obisku, in kolesarstva dobro vajeni Carapaz, za katerega je bilo kolo edino prevozno sredstvo v šolo, je sklenil, da se preizkusi. Na začetku je bilo v klubu okoli 50 ali 60 kolesarjev, a se je skozi izbore ta številka zmanjševala. Na koncu so ostali trije.

Richard Carapaz in brata Pozo. "Juan Carlos Pozo je bil izjemen talent, na vsaki dirki se je lahko uvrstil na stopničke. A imel je težave s srcem, zato je kmalu odnehal. Amilcar je bil še boljši od njega, a ga je v kolesarstvo silil oče. Ko se mu je ponudila prva priložnost, da odneha, je tudi on zaključil,"se je za revijo Rouleurkasneje spominjal Carapaz.

Tako je od šestdeseterice kolesarjev ostal sam. Za kakšen talent gre, je pokazal že na svoji prvi večdnevni preizkušnji. Dobil je eno od etap tridnevne dirke po Retornu in se domov vrnil s polno košaro sadja in nekaj žepnine, ki ju je dobil kot nagrado. Zasluženo je takoj vložil v nakup nove opreme, kar se mu je sčasoma začelo obrestovati. Dobival je vse več dirk in posledično priložnost, da se dokaže na mladinski ediciji dirke po Kolumbiji. Kot prvi in do zdaj še vedno edini Nekolumbijec jo je leta 2015 celo dobil, kar ga je postavilo na radarje evropskih ekip.