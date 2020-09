Richie Porte: Nekoč ste imeli najboljše trenerje, sedaj pa še kolesarje

35-letni Avstralec bo na sobotnem kronometru skušal skočiti na zmagovalni oder v skupnem seštevku, za trenutno tretjim Miguelom Angelom Lopezom zaostaja minuto in 39 sekund. Po njegovem mnenju pa sta glavna favorita za preizkušnjo, ki bo dokončno odločila tudi dobitnika rumene majice, jasna: "Mislim, da bosta Roglič in Pogačar zaključila kot prvi oziroma drugi, kar je fantastično za slovensko kolesarjenje."

S tem pohval Avstralca na račun izjemnih Slovencev še ni bilo konec. "Včasih smo govorili, da iz Slovenije prihajajo najboljši trenerji, sedaj pa očitno prihajajo tudi kolesarji,"je nadaljeval Porte.

Za konec mu je naš novinar Matic Flajšmanzastavil še vprašanje, kako komentira potezo vodilnih, tudi Rogliča in Pogačarja, ki so v četrtek nekoliko upočasnili, da se je uspel vrniti v glavnino. "To samo pokaže, kakšna dirkača sta. Imela sta daleč največ moči. Lahko bi me dokončno izločila iz dirke, namesto tega pa sta se ustavila in me počakala. Tega ne pozabiš. Če bo v prihodnosti priložnost, da jima vrnem uslugo, o tem ne bom razmišljal niti za sekundo. Zelo ju cenim," je zaključil Avstralec.