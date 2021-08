Risi proti Norvežanom po nujno zmago

Varovanci Matjaža Kopitarja , ki lovijo tretjo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre po Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, so predvsem zaradi slabega začetka proti Dancem na koncu ostali praznih rok.

Posledično izbrana vrsta nima vsega v svojih rokah. Odvisna bo predvsem od Danske, v kolikor ji bo uspelo na zadnjih dveh tekmah danes in v nedeljo premagati Norveško in Južno Korejo.

Slovenija vs. Poljska

Že domačini bodo zahteven test, pri čemer bo treba ustaviti predvsem prvi napad z Matsom Zuccarellom, članom Minnesote Wild, in drugega s Ken-Andrejem Olimbom, ki se je na prvi tekmi izkazal z golom in podajo.

Slovenija se je z Norveško nazadnje srečala na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer so Skandinavci po podaljšku premagali rise z 2:1 in se uvrstili v četrtfinale. Norvežani so dobili zadnje štiri uradne tekme s skupno gol razliko 13:4.

V prvem obračunu skupine F se bosta pomerili Danska in Južna Koreja. V nedeljo bo zadnji krog s tekmama Slovenija – Južna Koreja in Norveška – Danska.