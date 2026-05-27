Ritmičarke na prvenstvo stare celine brez prve tekmovalke

Prvo ime bo komaj 16-letna Dora Valant, Slovenija bo imela na EP tudi mladinsko ekipo ter člansko skupinsko sestavo.

"Pred nami je eno najpomembnejših tekmovanj v sezoni, žal pa naša ekipa ne bo popolna, saj smo tik pred zdajci ostali brez najboljše tekmovalke Ponikvar, Valant pa bo prvič na tako velikem tekmovanju nastopala v mnogoboju. Za njo je glavni cilj izvedba brez tehničnih napak," je za STA pojasnila predsednica strokovnega odbora Lena Jakubovska.