RK Celje kot LA Lakers: S predsednico v svetlejšo prihodnost

Na skupščini so bili prisotni tudi predstavniki generalnega sponzorja Pivovarne Laško Union, ki je že več kot 35 let generalni sponzor celjskih rokometašev, na čelu z glavno direktorico Marto Bulhak , direktorico marketinga Muriel Boelen , direktorico za pravne zadeve in novo članico upravnega odbora kluba Alenko Hočevar Gorenc ter direktorjem prodaje Rokom Kregarjem . Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je postal novi član upravnega odbora kluba.

Njen predhodnik na položaju predsednika celjskega ponosa je bil od januarja leta 2022 Gregor Planteu , ki se od kluba po 11 letih poslavlja in odhaja na delo v tujino. Ob tem je bil na skupščini izvoljen tudi desetčlanski upravni odbor kluba ter nadzorna in disciplinska komisija kluba.

Novi upravni odbor bodo poleg predsednice tvorili Mitja Gobec (Mercator d.d.), Alenka Gorenc Hočevar (Pivovarna Laško Union d.o.o.), Matija Kovač (Mestna občina Celje), Gregor Kovač (Notar Kovač), Filip Koželnik (Cinkarna Celje d.d.), Naja Pliberšek (MIK Celje), Jernej Smisl (Pristop d.o.o.), Janez Škoberne (VOC Celje) in Dušan Zorko kot častni predsednik RK Celje Pivovarna Laško. V nadornem odboru bodo Tomaž Ambrožič (Sport Media Focus), Maruša Fras Vengust (HE Holding) in Rok Plankelj (Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica), del disciplinske komisije pa Gregor Kovač, Klemen Luzar in Alen Obrez.

Celjani so redni del državnega prvenstva sklenili na drugem mestu, poravnani s prvouvrščenim Slovanom, končnico – ligo za prvaka – pa so odprli z zmago nad Trebanjci.