Krimovke s pomembno zmago na Češkem blizu napredovanja

Z zmago so Krimovke naredile velik korak k napredovanju v drugi del tekmovanja. Blestela jeNina Zulić z desetimi zadetki, šest jih je dodalaPolona Barič.Teoretično si Ljubljančanke sicer še niso zagotovile napredovanja v drugi del tekmovanja, a je težko verjeti, da bi zasedba Banika v zadnjem krogu presenetila favorizirani Györ v gosteh. Madžarke so namreč dobile prav vseh pet obračunov skupinskega dela. Krimovke bodo v zadnjem krogu gostile Sävehof, ki so ga s 25:21 ugnale v gosteh. Z le remijem bi si zagotovile drugo mesto v skupini. A Ljubljančanke zagotovo ne bodo igrale le na remi, saj se v drugi del tekmovanja (prav tako skupinski) prenašajo točke s prvega dela.

IzbrankeUroša Bregarja so tekmo dobro začele in hitro povedle s 4:1, tudi po zaslugi dveh zadetkov Ane Kojić. Sledile pa so dokaj mešane minute vse do konca polčasa, saj so si gostje, pri katerih je bila v napadu razpoložena Nina Zulić (v prvem polčasu šest zadetkov), večkrat priigrale tri zadetke prednosti, a tudi zavoljo napak in premalo natančnih zaključkov nikakor niso mogle pobegniti. Domačinkam so dovoljevale, da so ostajale v igri, saj so se vsakič približale na zgolj zadetek minusa. Na glavni odmor pa so šle Ljubljančanke z dvema goloma prednosti.