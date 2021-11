Krimovke le dočakale prvo domačo zmago, v Stožicah padel CSKA

Krimovke so pred slabim tednom v ruski prestolnici dokaj nepričakovano - glede na letošnje izide - odščipnile točko Moskovčankam, na drugem medsebojnem dvoboju v skupini B pa so danes na kolena položile ambiciozne tekmice iz Rusije, kjer od letos poleti igra tudi prva dama slovenskega rokometa Ana Gros.

Prva polovica dvoboja je minila v enakovredni igri. Ljubljanska ekipa je v 13. minuti zaostala za dva gola (3:5), a je v nadaljevanju strnila svoje vrste in po hudem boju in na izjemno obrambno naravnani tekmi v 22. minuti izenačila na 7:7. Tri minute kasneje je Francozinja v ljubljanski ekipi Oceane Sercien Ugolin svoje soigralke znova popeljala do vodstva z 9:8, po golu Srbkinje Katarine Krpež-Šlezak ob zvoku sirene pa so se slovenske prvakinje na veliki odmor podale z najmanjšo možno prednostjo (11:10).

Izbranke Natalije Derepasko, ki na današnji tekmi ni mogla računati na dve krožni napadalki Natašo Ljepoja in Dragano Cvijić, so v drugi polovici tekme prikazale še boljšo predstavo. V začetku drugega polčasa so si po zadetku Valentine Klemenčič prvič na tekmi priigrale dva gola prednosti (12:10), a so jih Moskovčanke le tri minute pozneje ujele (12:12).

V 42. minuti so znova pogledale v hrbet Moskovčank (13:14), a so sredi drugega polčasa Ljubljančanke zaigrale zelo dobro in po zaslugi učinkovite Krpež-Šlezakove štiri minute kasneje znova povedle s 17:15 in strokovnjake na ruski klopi prisilile v minuto odmora. A ta ni prekinila naleta Krimovk, po golih Nizozemke Harme van Kreij in Tjaše Stanko ter dveh Srbkinje Andree Lekić so si v 54. minuti priigrale kar šest golov prednosti (22:16). Ljubljančanke v končnici dvoboja niso zapravile lepe priložnosti za končno zmago, v sklepnih minutah so bile dovolj zbrane in zasluženo slavile.