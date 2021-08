RK Krim Mercator prejemnik priznanja za odličnost

RK Krim Mercator je v svoji zgodovini dvakrat stopil na evropski vrh. Prvič je bilo to maja leta 2001, tedaj pod imenom Krim ETA Neutro Roberts. S tem ni samo začel pisati zgodovine slovenskega rokometa in športa, pač pa se je tudi zapisal v evropsko športno zgodovino. Pred dobrimi 20 leti je postal prvi slovenski klub, ki je zasedel evropski vrh v najelitnejšem tekmovanju. "To je res fantastičen jubilej. Pri Krimu so delali fantastično. Ne samo igralke, pač pa tudi štab, vodstvo kluba, pokrovitelji, navijači. Imeli so vizijo, cilje, čar in energijo. Spominjam se tedanjih dogodkov, ko so se navijači iz vse Slovenje zgrinjali v središču Ljubljane in v trgovskem centru v Šiški. Z navijači Krima so se povezale tudi ostale slovenske rokometne navijaške skupine. Res je bilo lepo," se tedanjih dogodkov za uradno spletno stran zveze spominja predsednik RZS Franjo Bobinac in dodaja: "Zelo cenim, da je današnji Krim močen, zelo ambiciozen in si resnično želi mesta med najboljšimi klubi v Evropi. Upam, da mu to uspe čim prej, saj v klubu delajo zares dobro. Ne samo na športnem področju, pač pa v zadnjem obdobju tudi na poslovno-marketinškem področju, na družbenih omrežjih, kar je super!"