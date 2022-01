Robar je prepričal Šivica, v Tivoliju vsaj do konca sezone

"Po enem mesecu se je izkazalo, da nam Mitja lahko zelo veliko pomaga tako na ledu kot v garderobi, kjer sta pomembna njegova prisotnost in njegovo videnje stvari. Impulz, ki ga lahko prenese na fante, je zelo velik. Z veseljem ga pozdravljam v naši ekipi do konca sezone," je povedal trener Mitja Šivic.

"V igranju hokeja res uživam in veseli me, da so mi pri Olimpiji izkazali zaupanje, da skupaj odigramo sezono. Verjamem, da bomo s fanti še uspešni in verjamem v našo zgodbo," je medtem s podaljšanjem sodelovanja zadovoljen branilec.