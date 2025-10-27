Svetli način
Svetovni prvak Černigoj osrednja osebnost strelskega spektakla v Crngrobu

Ljubljana, 27. 10. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Pred dnevi je strelišče Slovenske vojske zaživelo v športnem vzdušju. Mednarodno tekmovanje v praktičnem strelstvu je privabilo kar 265 tekmovalcev iz Slovenije in še 18 držav. Naši strelci so tekmovali na svetovni ravni in dogodek je bil prava paša za oči.

Robert Černigoj
Robert Černigoj FOTO: Robert Černigoj

Strelišče Crngrob pri Kranju je sredi oktobra 2025 gostilo vrhunsko tekmovanje po pravilih mednarodne zveze IPSC. Tekmovalci so se pomerili na kar 14 zahtevnih strelskih progah, kjer so morali pokazati izjemno natančnost v kombinaciji s hitrostjo in mojstrskim obvladovanjem športnega orožja. Med tekmovalci so bili tudi najboljši strelci sveta, ki so se pomerili v sedmih disciplinah s pištolo in revolverjem in eno s puško pištolskega kalibra, znano kot PCC. Slovenski tekmovalci so se izkazali z odličnimi rezultati – v kar štirih disciplinah so se uvrstili med najboljše tri.

Prava zvezda dogodka je bil seveda aktualni svetovni prvak Robert Černigoj, ki je suvereno slavil zmago v disciplini pištola z optiko, kjer je nastopil prvič. Slovenska vojska je za to civilno tekmovanje odstopila svoj sodobno opremljen streliški objekt, s čimer sledi usmeritvi podpore pomembnih športnih dogodkov in prispeva k popularizaciji strelskega športa. Odlično so se odrezali tudi njeni predstavniki in dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi. Tekmovanje je bilo hkrati tudi državno prvenstvo Slovenske zveze za praktično strelstvo, ki je lani praznovala svojo 30. obletnico delovanja.

