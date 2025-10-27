Svetovni prvak Černigoj osrednja osebnost strelskega spektakla v Crngrobu

Strelišče Crngrob pri Kranju je sredi oktobra 2025 gostilo vrhunsko tekmovanje po pravilih mednarodne zveze IPSC. Tekmovalci so se pomerili na kar 14 zahtevnih strelskih progah, kjer so morali pokazati izjemno natančnost v kombinaciji s hitrostjo in mojstrskim obvladovanjem športnega orožja. Med tekmovalci so bili tudi najboljši strelci sveta, ki so se pomerili v sedmih disciplinah s pištolo in revolverjem in eno s puško pištolskega kalibra, znano kot PCC. Slovenski tekmovalci so se izkazali z odličnimi rezultati – v kar štirih disciplinah so se uvrstili med najboljše tri.