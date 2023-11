Rodman prvi trener beljaških orlov, Čepon iz Tivolija na Švedsko

"Zadnje predstave so bile nezadovoljive. Hitro smo ukrepali, da bi zaustavili očiten trend padanja. Moštvo se prav tako ni moglo poistovetiti z Daumovim sistemom," je menjavo trenerja pojasnil športni direktor VSV, Gerald Rauchwald. "Nedvomno imamo zelo dobre igralce, zdaj pa moramo sestaviti zelo dobro ekipo," je, kot piše STA, dodal direktor.

Kot poroča poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je 65-letni Rob Daum po premoru leta 2020 od sezone 2021/22 dalje skrbel za moštvo Beljaka. Rodman, ki je kot hokejist nastopal za več avstrijskih klubov, pa je od leta 2021 deloval kot pomočnik trenerja VSV.

Čepon v Skandinavijo

Slovenski hokejski reprezentant Kristjan Čepon bo dres SŽ Olimpije zamenjal za opravo Västerviksa v drugi švedski ligi. Čepon in Olimpija sta pri tem dosegla sporazumno prekinitev sodelovanja, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. "Kristjanu, ki je v naši ekipi odigral pomembno vlogo na branilskih položajih in z nami dosegel številne uspehe, se v klubu iskreno zahvaljujemo za vse, kar je dal ekipi, in mu želimo veliko sreče in vse dobro na nadaljnji poti," so glede odhoda 28-letnega hokejista zapisali zeleno-beli.