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Rogaška Slatina gostila državni zaključek Plazma športnih iger mladih

Rogaška Slatina, 11. 06. 2026 15.16 pred 14 dnevi 3 min branja 1

Avtor:
24ur.com
Zaključek Športnih iger mladih v Rogaški Slatini

Rogaška Slatina, evropsko mesto športa 2026, je 9. junija gostila veliki državni zaključek Plazma športnih iger mladih, na katerem se je zbralo več kot 1300 otrok in mladostnikov iz vseh slovenskih regij. Mladi športniki so se pomerili v finalih Coca-Cola nogometnega pokala za dekleta in fante, nogometu za letnik 2015, šahu, atletiki, igri med dvema ognjema in tenisu ter se potegovali za naslove državnih prvakov in uvrstitev na mednarodni finale v Splitu.

Zaključek Športnih iger mladih v Rogaški Slatini
Zaključek Športnih iger mladih v Rogaški Slatini
FOTO: Športne igre mladih

Rogaška Slatina je ves dan živela v znamenju športa, druženja, navijanja in fair playa. Poleg tekmovanj so organizatorji pripravili številne spremljevalne aktivnosti, ki so ustvarile pravo športno-praznično vzdušje in dodatno obogatile dogajanje za mlade športnike, njihove trenerje, starše in obiskovalce. Državni zaključek je simbolično naznanil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič in ob tem pozdravil vse udeležence, organizatorje, trenerje in prostovoljce, poudaril pa je tudi pomen športa pri vzgoji mladih generacij. Izrazil je zadovoljstvo, da je prav Rogaška Slatina gostila enega največjih mladinskih športnih dogodkov v Sloveniji, in poudaril, da šport povezuje, krepi prijateljstvo in spodbuja zdrav življenjski slog.

Posebno pozornost so pritegnili finalni obračuni Coca-Cola nogometnega pokala, ki so bili predvajani v celotni regiji tudi v neposrednem televizijskem prenosu. Najuspešnejši posamezniki in ekipe so si zagotovili nastop na mednarodnem finalu športnih iger mladih, ki bo med 17. in 22. avgustom potekal v Splitu. Slovenijo bo na največjem regionalnem srečanju mladih športnikov zastopalo 204 športnikov in trenerjev.

Po uspešnem državnem zaključku v Rogaški Slatini so znani številni slovenski finalisti, ki bodo avgusta zastopali Slovenijo na mednarodnem finalu Plazma športnih iger mladih v Splitu. Posebno pozornost si zaslužita ekipi v igri med dvema ognjema – OŠ Preserje (3. razred) in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (5. razred).

Zaključek Športnih iger mladih v Rogaški Slatini
Zaključek Športnih iger mladih v Rogaški Slatini
FOTO: Športne igre mladih

Slovenski finalisti, ki potujejo v Split

Med atleti so si nastop v Splitu priborili najboljši posamezniki v kategorijah 3. in 5. razredov, med njimi Vita Lotrič (OŠ Škofja Loka – Mesto), Ammar Xhini (I. OŠ Celje), Ela Čudić (IV. OŠ Celje) in Žiga Nagode (OŠ Tabor Logatec). V tenisu sta se med prvimi uvrstila Ilan Murtić (TK Morje) in Dilan Komočar (TK Krško), preostali del reprezentance pa bo znan po dodatnem kvalifikacijskem turnirju. V šahu bodo Slovenijo zastopali mladi tekmovalci iz Šahovskega društva Ptuj, Tajfuna ŠK Ljubljana, Železničarskega šahovskega kluba Maribor in Šahovskega kluba Postojna. Posebna zgodba je Zarja Gomboši s Ptuja, ki je lani zmagala na mednarodnem finalu v Splitu.

V nogometu so si vozovnico za Split priigrali fantje NK Lesce (letnik 2011), dekleta NK Aluminij (letnik 2011) in fantje NK Bravo (letnik 2015). Slovensko odpravo bodo v prihodnjih tednih dopolnili še finalisti v rokometu, odbojki na mivki in nekaterih drugih disciplinah, tako da bo Slovenija tudi letos v Split odpotovala z močno in številčno reprezentanco mladih športnikov.

Letošnja sezona športnih iger mladih je bila izjemno uspešna, saj je po vsej Sloveniji potekalo več kot 200 dogodkov, v katerih sodeluje več kot 70.000 otrok in mladostnikov. Državni zaključek v Rogaški Slatini je tako uspešno sklenil slovenski del tekmovanj in spet potrdil vrednote prijateljstva, spoštovanja, fair playa in dostopnosti športa za vse otrok.

rogaška slatina športne igre mladih 2026
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KOMENTARJI1

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Uroš
11. 06. 2026 17.19
bolj komercialno od tega ne gre. plazma keksi. in cocacola? neverjetno.
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