Rogaška Slatina gostila državni zaključek Plazma športnih iger mladih

Rogaška Slatina je ves dan živela v znamenju športa, druženja, navijanja in fair playa. Poleg tekmovanj so organizatorji pripravili številne spremljevalne aktivnosti, ki so ustvarile pravo športno-praznično vzdušje in dodatno obogatile dogajanje za mlade športnike, njihove trenerje, starše in obiskovalce. Državni zaključek je simbolično naznanil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič in ob tem pozdravil vse udeležence, organizatorje, trenerje in prostovoljce, poudaril pa je tudi pomen športa pri vzgoji mladih generacij. Izrazil je zadovoljstvo, da je prav Rogaška Slatina gostila enega največjih mladinskih športnih dogodkov v Sloveniji, in poudaril, da šport povezuje, krepi prijateljstvo in spodbuja zdrav življenjski slog.

Posebno pozornost so pritegnili finalni obračuni Coca-Cola nogometnega pokala, ki so bili predvajani v celotni regiji tudi v neposrednem televizijskem prenosu. Najuspešnejši posamezniki in ekipe so si zagotovili nastop na mednarodnem finalu športnih iger mladih, ki bo med 17. in 22. avgustom potekal v Splitu. Slovenijo bo na največjem regionalnem srečanju mladih športnikov zastopalo 204 športnikov in trenerjev.

Po uspešnem državnem zaključku v Rogaški Slatini so znani številni slovenski finalisti, ki bodo avgusta zastopali Slovenijo na mednarodnem finalu Plazma športnih iger mladih v Splitu. Posebno pozornost si zaslužita ekipi v igri med dvema ognjema – OŠ Preserje (3. razred) in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (5. razred).