'Rogla je sinonim za vztrajnost, jekleno voljo in zmagovalno miselnost'

Primožu Rogliču je kot prvemu Slovencu uspelo osvojiti dirko po Španiji. Njegovo zmagoslavje je močno odjeknilo na družbenih omrežjih, predvsem na Twitterju, kjer so mu hiteli čestitati politiki in znane osebnosti ter tudi športni kolegi, zveze in klubi.

Ob uspehuPrimoža Rogliča se je oglasil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je na zapisal: "Leteča Rogla zadela Madrid STOP Za njim še Pogačar STOP Slovenija od veselja nori NONSTOP."

Violeta Bulc, ki se je letos izteče mandat evropske komisarke za promet, je zapisala, da gre za "zgodovinski dan za slovensko kolesarstvo". Za tretje mesto je čestitala Tadeju Pogačarja in zapis sklenila z »bravo, zelo smo ponosni na oba. #Slovenia".

Zmago seveda slavijo pri Kolesarski zvezi Slovenije. "To je to. Rogla je poskrbel, da je od zdaj naprej tudi Slovenija na zemljevidu zmagovalcev največjih večetapnih dirk na svetu!" Ob tem so tudi izpostavili uspeh Tadeja Pogačarja ter zapis sklenili s "čelado dol".

Čestitkam so se pridružili tudi ostali športniki. Ilka Štuhec je uspeh pospremila z zapisom: "Toooo legenda! globok poklon in uživaj." Uspeh kolesarjev ni šel mimo košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki je na Twitterju zapisal: "Brez besed. Čestitke obema! @rogla @tamaupogi!! #mislovenci."

Nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec je navdušen nad Rogličevo vztrajnostjo, jekleno voljo in zmagovalno miselnostjo. "Bravo šampion," je tvitnil Zavec. Nad velikim uspehom so navdušeni tudi pri Mednarodni smučarski zvezi, ki so našemu šampionu čestitali kar v slovenskem jeziku: "Od smučarskega skakalca do kolesarskega šampiona! Čestitke!"

Čestitkam so se pridružili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije ter številni smučarski skakalci, med njimi Robert Kranjec, Žiga Jelar in Peter Prevc. Tudi zmagoslavni odbojkarji, ki so na domačem evropskem prvenstvu opravili s Turčijo, so oddali spoštovanje zmagovalcu dirke po Španiji in nad glavo dvignili črke, ki so izpisale: "Bravo Rogla Pogi".