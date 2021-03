Bennettu etapa, Roglič še naprej v rumenem

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagal na četrti etapi kolesarske dirke Pariz–Nica. Enaintridesetletni Kisovčan je bil najhitrejši na etapi, dolgi 187,5 km, ki je potekala od Chalon-sur-Saona do Chiroublesa. Kolesarska dirka Pariz–Nica se ne bo končala v Nici, kot je to tradicionalno, so danes sporočili organizatorji. Razlog za to je povečanje okužb z novim koronavirusom, zaradi katerih so mestne oblasti za konec tedna spet sprejele odlok o lokalni prepovedi druženja in zadrževanja množic. "Potekajo sestanki med organizatorjem in službami oblasti. Potek dirke bomo glede na ukrepe prilagodili. Vsekakor lahko zadnji dve etapi potekata zunaj zaprtega območja in za zaprtimi vrati," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Na sporedu so še tri etape.