Primož Roglič v ožjem izboru za prestižno nagrado kolesar leta

V konkurenci za prestižni izbor najboljšega kolesarja je 12 kandidatov (11 kolesarjev in kolesarka Annemiek van Vleuten ), med njimi seveda tudi Primož Roglič . Slovenski kolesar je zmagal na eni od treh najbolj prestižnih dirk v sezoni, špansko Vuelto, na seznamu za nagrado sta tudi zmagovalca italijanskega Gira Richard Carapaz in francoskega Toura Egan Bernal .

Trije so glede na napovedi strokovnjakov in ankete v najožjem krogu favoritov. To so Roglič, Kolumbijec Bernal in Francoz Julian Alaphilippe. V anketi španskega časnika Marca je tako recimo Bernal v precejšnji prednosti s 39 odstotki glasov bralcev, Bernal jih je zbral 20, Roglič pa 18., vsi ostali so krepko pod desetimi odstotki. O nagradi z glasovanjem odločajo športni novinarji, podelili jo bodo 15. oktobra.

Nagrado podeljuje Velo Magazine od leta 1992, takrat ga je prvi dobil legendarni Španec Miguel Indurain. Lani ga je osvojil njegov rojak Alejandro Valverde, ki ga letos ni v tej konkurenci, saj je edini njegov odmevnejši izid drugo mesto na Vuelti. V ožjem izboru tudi ni nekaterih izvrstnih kolesarjev, tudi zaradi poškodb in drugih vzrokov, kot so Chris Froome, Tom Dumoulin in Peter Sagan.

Roglič, slovenski reprezentant in član moštva Jumbo-Visma, je trenutno po točkah tudi na vrhu lestvice UCI (4320.28) in to mesto bo zadržal do konca sezone, ne glede na razplet. Drugi na lestvici Alaphilippe že krepko zaostaja (3569.95). Nastopil bo še na dveh dirkah, danes ga čaka Tre Valli Varesine in nato še na dirki po Lombardiji. Roglič je letos dobil že dirke Giro d'Emillia, po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja, dirko po Romandiji ter slovito dirko po Španiji