Primož Roglič se seli v Monako

Primož Roglič, slovenski športnik leta 2019, se je odločil, da se bo preselil v Monako. Selitev mu omogoča tudi, da bo dodobra spoznal traso, ki ga čaka na dirki Tour de France. Konfiguracijo prvih dveh etap je že spoznal, tudi vremenski pogoji so ugodni za treniranje, ena od stvari, ki športnike privabijo v Monako, so tudi ugodnejši davčni pogoji in obremenitve za dohodke in nagrade, ki jih služijo vrhunski športniki.

Za Rogliča bo eden najpomembnejših ciljev v sezoni nastop na dirki po Franciji leta 2020, kjer ima velike "apetite", čaka ga tudi nastop na olimpijskih igrah. Zmagovalca letošnje Vuelte čaka zahtevna sezone, Tour se bo začel junija v Nici.

"Ni nobena skrivnost. Nica je od Monaka oddaljena le dobrih 15 ali 20 kilometrov, tako da sem prvi dve etapi že pogledal in jih že poznam. Sicer vsakodnevno treniram na cestah, kjer bosta potekali prvi dve etapi letošnjega Toura," je za Val 202 povedal Roglič.

Najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci bo v pripravah na francosko pentljo tokrat izpustil Giro in sezono začel z dirko Pariz–Nica. "Naš cilj je zmaga na Touru. Želim si biti del tega,"je dejal Roglič, pri moštvu Jumbo-Visma so sporočili, da bo kapetan moštva Roglič, ob njem pa Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin. Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Laurens De Plus.