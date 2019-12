Roglič eden od slovenskih športnikov, ki so rešitev poiskali v tujini

Kot je že pred dnevi dejal Primož Roglič, je odločitev, da se preseli v Monako tudi zaradi spoznavanja trase za nastop na eni najpomembnejših dirk sezone, slovitem Touru. Roglič bo kapetan moštva Jumbo-Visma na dirki po Franciji in eden favoritov za skupno zmago. Najboljši slovenski kolesar pa je eden izmed številnih slovenskih športnikov, ki so se za preselitev stalnega prebivališča v tujino odločili zaradi športnih in tudi finančnih razlogov (davki).

"Na to sem opozarjal pred več kot 15 leti, imel predloge, kako bi to uredili. Športnike popolnoma razumem. Slovenija je ena najbolj obdavčenih držav. Rogličeva odločitev je edina logična. Slovenska vlada in ministrstvo za finance pa naj razmislita, kako bosta to uredila,"pravi v izjavi za časnik Večer davčni strokovnjak Ivan Simič. V Monaku so dohodki in nagrade športnikov obdavčeni do osmih odstotkov, v Sloveniji pa je davek od od 35- do 50-odstoten.