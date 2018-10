Roglič: V primerjavi z bolj uveljavljenimi kolesarji sem še vedno nov v svetovni seriji

Slovenski kolesarski junak sezone 2018 Primož Roglič se s ponosom ozira na vse uspehe, ki je letos dosegel, a hkrati poudarja, da si želi biti kompleten kolesar. Dokazal je, da se lahko bori za skupne zmage na največjih dirkah, tako enodnevnih kot tritedenskih, zdi pa se, da je njegov naslednji cilj priprava in boj za najvišja mesta na klasikah.

Primoč Roglič je blestel na letošnjem Touru. FOTO: AP

Po svetovnem prvenstvu v Innsbrucku se je Primož Roglič popolnoma osredotočil na dirkanje na italijanskih enodnevnih klasikah. Na Giro dell'Emilia je bil sedmi, na Tre Valli Varesine 22., na zadnji veliki dirki sezone, dirki po Lombardiji, pa 17.

Kisovčan na najnovejši lestvici svetovne serije zaseda 11. mesto, na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci pa 12. Na teh mestih bo bržčas tudi končal sezono, na sporedu je namreč le še ena dirka na Kitajskem, kjer pa Zasavca ne bo, prav tako pa ne kolesarjev, ki ga še lahko prehitijo.

Na njej je nase opozoril, ko je na zadnjem vzponu napadel vodilno skupino, a na koncu njenega ritma ni zdržal do cilja. Priznal je, da mu za kaj več še manjka izkušenj. "V primerjavi z bolj uveljavljenimi kolesarji sem nov v svetovni seriji, za mano je le nekaj oddirkanih klasik. Vsako leto je za mano kakšna nova. To so potrebne izkušnje za prihodnost," meni Roglič. V letošnji sezoni je dokazal, da lahko premaga najboljše in slavi v skupnem seštevku na enotedenskih dirkah, tudi na tritedenski dirki po Franciji je pokazal, da najboljšim že diha za ovratnik. A kot sam že dlje časa poudarja, želi biti kompleten kolesar, tekmovalec, ki je lahko odličen tudi na enodnevnih preizkušnjah, tako kot denimo svetovni prvak iz Innsbrucka, Španec Alejandro Valverde. "Upam, da uspem kaj prej kot Valverde," je z nasmeškom dejal Roglič in nadaljeval: "Želim biti kompleten kolesar. Vidimo, da so tisti, ki zmagujejo klasike, dobri tudi na tritedenskih dirkah. Stvar je mogoča. Želel bi si biti čim boljši na tej poti."





Primož Roglič v družbi zvestih navijačev. FOTO: Damjan Žibert

Dejstvo je, da slovenskim kolesarjem v nogah manjkajo več kot 200 kilometrov dolge klasike, s tem se strinja tudi Zasavec: "Verjetno, da res. Lahko bi se strinjal. Meni so bile dobrodošle ti dve dirki pred Lombardijo. Potrebujemo te dirke. Dirk v sezoni je ogromno, povsod ne moreš biti. Moraš si zadati cilje, kje biti najboljši in narediti vse za to, da si."

Moj glavni fokus je biti čim boljši na enotedenskih, tritedenskih dirkah in enodnevnih dirkah. Temu bom skušal slediti v prihodnosti.