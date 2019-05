Italijanski mediji ostali brez besed: 'Roglič je robot'

Primož Roglič je zmagal na deveti etapi dirke Po Italiji, zanj je bila to do druga etapna zmaga, v obeh primerih je šlo za kronometer. V skupnem seštevku je na drugem mestu, do konca dirka pa je še slab teden, danes imajo kolesarji prost dan. Slovenski kolesar je trenutno v zelo dobrem položaju za napad na vodilni položaj, najbližji od velikih tekmecev mu je Vincenzo Nibali . Odločilna borba za rožnato majico bo na gorskih etapah.

Kot kaže, bo o končni zmagi odločal dvoboj Rogliča in Nibalija, a se ta ne strinja s tem: "Ne, prezgodaj je govoriti o tem. Še vedno je veliko do konca in še vedno je precej tistih, ki želijo pokazati svoje karte. Giro je še dolg in čaka nas še precej pomembnih etap, prihajajo tudi hribi. Mislim, da je poleg Rogliča tukaj treba računati tudi na Lando, Yatesa in Lopeza, kolesarji, ki bodo zanesljivo še napadli, in mislim, da bo dirka še zelo zanimiva."

Italijanski mediji kot tudi strokovnjaki hvalijo Rogliča, ki je, kot pravijo, pokazal veliko znanja in imel tudi malce sreče, a mu priznavajo, da je trenutno gospodar Gira in da je bil znova fantastičen tudi na drugem kronometru. Tako je časnik Corriere Alto Milanese med drugim zapisal, da je "Roglič robot". Ob tem so zapisali, da je očitno, da je Roglič tisti, ki ga bo treba premagati za končno zmago, in le Nibali je tisti, ki ga lahko premaga zaradi izkušenj in kakovosti, ki jo ima v moštvu (Roglič je ostal brez dveh pomembnih pomočnikov). V moštvu Jumbo-Visma so bili po zmagi zadovoljni, pred dnevom počitka so na hitro tudi nazdravili.