Roglič dobil prvo etapo Romandije in oblekel rumeno majico vodilnega

Zmagovalec torkovega prologa Jan Tratnik in Primož Roglič sta bila že na startu v Neuchatelu deležna posebne pozornosti. Tratnik je bil oblečen v rumeno majico vodilnega, drugi na torkovem prologu Roglič je namesto rojaka nosil zeleno majico najboljšega po točkah. Cilj Bahrain-Meride in Tratnika je bil obdržati skupno vodstvo, vendar je Idrijčan izgubil stik z vodilnimi na zadnjem kategoriziranem vzponu na Col de la Tourne.

Kmalu po prečkanju vrha se je iz glavnine odpeljal Nemec Emanuel Buchmann in hitro povečal prednost. Zadnji, sicer nekategoriziran vzpon dneva je Buchmann začel z 38 sekundami prednosti, Valižan Geraint Thomas je ocenil, da je to preveč in podal se je v lov za njim. Dobil je družbo Francoza Davida Gauduja in KanadčanaMichaela Woodsa, skupaj so ubežnika šest kilometrov pred ciljno črto ujeli. Za njimi je na spustu napadel Roglič in s seboj povlekel preostanek glavnine. Štiri kilometre pred koncem dneva je pospešil Gaudu, ko so ga tekmeci ujeli, je prvič pospešil Rus Ilnur Zakarin. Thomas je napadel kilometer do konca, kazalo je, da ga ne bo mogel nihče ujeti. A temu ni bilo tako, Roglič je sprint favoritov dobil prepričljivo.