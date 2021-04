Roglič navihan pred 2. etapo: Hitreje kot začneš, hitreje končaš

Ponedeljkova zmaga na kronometru je bila sicer že tretja za Primoža Rogliča na dirki po Baskiji, le dve sekundi je sicer za njim zaostal nekdanji mladinski svetovni prvak Brandon McNulty . Moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates se je na tehnično zelo zahtevni in ozki trasi znašel veliko bolje od zmagovalca zadnje dirke po Franciji, močno je skupaj s Pogačarjem zaostal tudi Adam Yates (INEOS Grenadiers). Da je bil dan za Jumbo-Vismo še lepši, sta poskrbela Rogličeva moštvena kolega Jonas Vingegaard in Tobias Foss , ki sta zasedla tretje oziroma četrto mesto.

"Vsi pravijo, da gre le spopad mene s Tadejem in Tadeja z mano, toda tu je res veliko močnih fantov. A še vedno je 'okej', to je šele prva etapa in še veliko dirkanja nas čaka. Zabavno bo gledati,"je prepričan Roglič, ki je z zmago v prvi etapi zabrisal tudi nekaj slabih spominov na nedavni zaključek dirke Pariz‒Nica, ko je povsem popustil in skupno zmago iz rok izpustil v zadnji etapi, ko si je ob padcu tudi izpahnil ramo.

"Kronometer je bil malce poseben, kot so tukaj v Baskiji vedno, a res rad dirkam tukaj. Lep izziv je, nekaj spustov in težkih ovinkov, a dobro se je bilo spopasti z njimi, res pa sem zadovoljen z mojo predstavo. Gotovo bi rad imel majico vodilnega po zadnji etapi, a bomo videli, kako bo šlo. Ne glede na to, kaj se zgodi, bomo dali vse od sebe,"je še povedal Roglič.

Začel morda celo prehitro

Pogačar je priznal, da se mu nastop ni najbolj posrečil. Po 4,7 kilometra je imel pred Rogličem še dve sekundi prednosti, a nato ob prihodu v cilj že občutno zaostal. Kljub temu je napovedal, da se pravi boj šele začenja.

"Začel sem malce prehitro, a v celoti sem zadovoljen z razpletom, veselim pa se naslednjih etap," je dejal Pogačar, ki je bil nagrajen z majico najboljšega hribolazca, potem ko je kot prvi prišel na Santo Domingo. "Razlika je 28 sekund. A na tej dirki lahko v primeru slabega vremena v eni etapi nastanejo velike razlike. Razlika je zdaj velika, a jo bomo poskušali zmanjšati,"je dodal.