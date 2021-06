Roglič: Drugačna priprava na Tour? Verjamem v naš pristop

"Naš cilj ni, da bi se izognili nesrečam na pripravljalnih dirkah. Moj cilj je biti na začetku Toura kar najbolje pripravljen. Vse odločitve smo sprejeli s tem ciljem. Tudi olimpijske igre so vplivale na to odločitev. Začnejo se le teden dni po koncu dirke po Franciji. Razumem, da so številni presenečeni nad našim pristopom, ampak mi verjamemo vanj," je še dodal drugouvrščeni na francoski pentlji 2020, ki ne skriva, da bi letos želel rumeno majico pripeljati do cilja v Parizu.

Dirka po Franciji, na kateri je lani zmagal Pogačar, bo letos potekala med 26. junijem in 18. julijem.