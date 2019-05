Tekmeci računajo na Rogličevo šibkost: 'Pojavljajo se razpoke v oklepu'

Kolesarje danes čaka 17. etapa, znova gorska, Primoža Rogliča pa čakajo nove zahtevne preizkušnje. "Res je bilo težko, ni kaj dosti dodati. Bilo je tudi zelo mrzlo in res zelo, zelo težak dan. Res je, da ti padci in ostale stvari ne pomagajo, vendar treba se je boriti in najbolj sem bil vesel vročega tuša," je po zahtevni 16. etapi za spletno stran cyclingnews dejal slovenski kolesar.

Roglič zanesljivo najbolj težko čaka zaključni kronometer, kar je njegova močna točka, a pred tem ga čaka še kar nekaj težkih gorskih etap, tako danes, pa nato v petek in še v soboto. Njegovi tekmeci vohajo "kri", vendar se Roglič ne predaja: "Videli bomo, še kar precej dni je pred nami. Videli smo, da se lahko na Giru zgodi veliko stvari v enem samem dnevu. Moram biti osredotočen in videti, kako bo šlo. Želim razmišljati o dobrih stvareh in še vedno mislim, da sem v dobrem položaju, zadovoljen sem. Giro še ni končan," je o tem, da se ne predaja, še dejal slovenski kolesar.