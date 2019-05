Roglič hrabri slovenske navijače: Do konca je še veliko

Obljubil je, da se bo boril do konca ‒ vožnje na čas ‒, ki bo v nedeljo v Veroni. Nekaj več je razkril tudi o poškodbah, ki jih je utrpel ob spustu s Civiglia med nedeljsko etapo, ki se je končala v Comu.

'Zabavno bo gledati'

"Še vedno me boli tu, še posebej okoli prsnega koša, a tako kot z želodcem (imel je želodčne težave, op. a.) gre na bolje. Lahko sem optimističen glede tega," je na Južnem Tirolskem povedal Roglič."Če vpliva na dirkanje? Vse malce vpliva, recimo temu tako. Gotovo ne pomaga. Seveda nikomur ni lahko, za vse skupaj je to velika borba."

Landa se mu je približal za 19 sekund, nosilec rožnate majice Carapaz pa na vrhu skupnega seštevka pobegnil za dodatnih sedem. Zasavski šampion zdaj za 2:16 minute zaostaja za Ekvadorcem, 22 sekund pa za Italijanom Vincenzom Nibalijem (Bahrain–Merida), ki je prav tako imel nekaj težav z zahtevnim zadnjim vzponom. Ob napadu Lande in nato še Carapaza Roglič ni našel odgovora ter zgolj poskušal omejiti škodo. Glede možnosti za končno zmago je ostal zmerno optimističen.

"Da bi zmagal? Bomo videli. Do konca je še veliko," je pred četrtkovo ravninsko etapo še dejal Roglič. "Seveda dnevi minevajo, a zame je najpomembneje, da ostajam zdrav in cel. Boj bo gotovo potekal do konca. Boril se bom do konca, zato bo zabavno gledati."

Četrtkova etapa od Valdaore do Santa Marie di Sale: