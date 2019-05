'Roglič in njegova ekipa prostora za napake nimajo več'

Italijan Vincenzo Nibalina tretjem mestu skupno zaostaja eno minuto in 47 sekund. Poljak Rafal Majka je četrti z 2:35 minute zaostanka, peterico zaključuje Španec Mikel Landa s 3:15 minute zaostanka. Drugi slovenski junak Gira Jan Polanc je sedmi, za Ekvadorcem, ki si je rožnato majico prikolesaril v soboto, ima 4:12 minute zaostanka. Prve resne gorske etape konec tedna so pokazale, da Roglič ni tako suveren, kot je marsikdo pričakoval po drugem kronometru pred osmimi dnevi, ko je imel precejšnjo prednost. Njegovi moštveni kolegi pri Jumbo-Vismi so v Alpah prehitro odpadli, vmes se je Zasavec zapletel še v besedni dvoboj z Nibalijem, ki mu je očital, da mu zgolj sledi. Prav Nibali je pogosto poskušal, mu že v soboto ukradel nekaj sekund, v nedeljo je z Richardom Carapazom resno napadel in ob tem še izkoristil težave Rogliča v ključnih trenutkih etape, ko je moral zaradi tehnične okvare zamenjati kolo ter je ob spustu in lovu na tekmece še padel. Italijan in Ekvadorec se na tekmece nista ozirala, oddrvela sta proti cilju in nakazala, da bosta bržčas najresnejša tekmeca Rogliča v boju za končno zmago. "Vse skupaj moram vzeti v zakup, sprejeti nesrečo, ki se mi je pripetila in gledati naprej. Če sem iskren, bi lahko bila škoda ob mojem padcu še veliko hujša," je za uradno spletno stran ekipe Visma Lotto povedal Kisovčan.



Na račun Rogliča gre zadnja etapa, kronometer v Veroni, v katerem je v primerjavi z Nibalijem in Carapazom veliko močnejši, a mora do Verone držati priključek z obema izvrstnima hribolazcema. Devetindvajsetletni Slovenec in tudi njegova ekipa prostora za napake nimajo več, če želi slovenski kolesar prihodnjo nedeljo stati na najvišji stopnički zmagovalnega odra. "Prost dan nam bo prišel prav, nato pa z vso silo naprej. Najvažneje je, kdo bo prvi v Veroni. Daleč je še do končnega razpleta," je za uradno spletno stran nizozemske ekipe Lotto Visma povedal 29-letni Slovenec. Po dnevu premora sledi zahtevna gorska etapa s tremi kategoriziranimi vzponi. Zaradi slabih vremenskih razmer kolesarjem sicer ne bo treba čez prelaz Gavia, a bodo vseeno v 194 kilometrih morali premagati 4800 višinskih metrov. Tudi sredina etapa bo zahtevna, končala se bo z zaključnim vzponom v Anterselvo.