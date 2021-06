Pogačar s fantastičnim kronometrom skupno že drugi, Roglič zaostal 44 sekund

V cilj je kolesar UAE Emirates pripeljal v točno 32 minutah. Po odlični etapi je v cilju čakal samo še pomembnega konkurenta v boju za rumeno majico Van Aerta in nosilca rumene majice Van der Poela. Bonifikacijskih sekund na današnji etapi ni bilo, zato so bili izračuni jasni že ob prihodu posameznega kolesarja v cilj. Belgijec je v cilj prišel z 31 sekundami zaostanka za vodilnim Pogačarjem, kar je pomenilo, da je v skupnem seštevku zaostal za Pogačarjem.

Tadej Pogačar je peto etapo začel 172. po vrsti. Ob štartu je lovil čas Stefana Künga (32' 19") in z odličnim tempom na prvo merjenje vmesnega časa prišel najhitreje s časom 10' 38" (11 sekund pred Küngom). Pogačar je odlično nadaljeval in s časom 20' 04" na drugem merjenju vmesnega časa prednost na prvem mestu etape povečal na 17 sekund pred Küngom. 22-letnik s Klanca pri Komendi je pred prvim favoritom etape Woutom van Aertom po dveh merjenjih vmesnega časa je pred njim vodil že za 21 sekund. Spomnimo, da je po prvih štirih etapah Van Aert na četrtem mestu v skupnem seštevku pred šestim Pogačarjem držal prednost osmih sekund.

Glede na težave s poškodbo je na drugo merjenje vmesnega časa Roglič pripeljal s spoštljivim zaostankom 18 sekund za vodilnim Küngom. Kolesar moštva Groupama–FDJ je postavil končni čas kornometra (32' 19"), ki ga je Roglič lovil, ampak žal ni uspel ujeti. V cilj je prišel s časom 32' 44''. V osmih nastopih na treh velikih dirkah še ni odstopil in po današnjem nastopu so njegovi navijači lahko samozavestni, da "Rogla" kljub zelo težkim pogojem na letošnjem Touru ne bo zlahka obupal. Skupno je zdaj Roglič na desetem mestu, za vodilnim Van der Poelom zaostaja 1:48.

Roglič je po etapi za TV Slovenija povedal: "Že za to, da sem tu sem hvaležen. Potem poskušaš dati vse od sebe. Zagotovo bodo prišili boljši časi. Malo sem presenečen in zadovoljen." O kolesarjenju s poškodbo pa dodal: "Če bi se počutil boljše bi imel malo večje cilje. Čakal sem, kolikor mi bo zneslo, mi bo. Na koncu sem meter po meter šel in prišel v cilj. Sem vesel in z optimizmom gledam dalje."