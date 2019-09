Roglič in Pogačar z uspehi skočila tudi na Ucijevih lestvicah

Na Ucijevi lestvici je prvo mesto zadržal Francoz Julian Alaphilippe, ki ima 3649 točk. Roglič na drugem jih ima zdaj 3210. Na tretjem mestu je ostal DanecJakob Fuglsang s 3078 točkami. Tadej Pogačar je pridobil kar 25 mest in je po novem 25. kolesar sveta. V prvi stoterici je od Slovencev še Matej Mohorič na 94. mestu.

Na lestvicah etapnih dirk je Roglič z vrha zrinil KolumbijcaEgana Bernala. Roglič ima 3055 točk, Bernal 2606, tretji je Alaphilippe s 1694 točkami. Pogačar je poskočil za 16 mest in je 12. Na tej lestvici je na 57. mestu Jan Polanc in na 75.Simon Špilak.

Alaphilippe je v vodstvu tudi na lestvici enodnevnih dirk in lestvici evropske serije. Na prvoomenjeni je najboljši Slovenec Mohorič na 46. mestu, na drugi pa Roglič na drugem mestu. Na posebni lestvici, ki šteje za olimpijske igre v Tokiu 2020, je Slovenija po zadnjih uspehih na šestem mestu. Če bo zadržala to mesto, bo imela na Japonskem možnost dirkati s petimi kolesarji. Zbiranje točk traja do 22. oktobra letos.