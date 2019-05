Roglič je vrgel rokavico tekmecem in vodi na kronometru

Roglič (Team Jumbo-Visma) je odlično opravil s kronometrom: pred kolesarji, ki veljajo za resne konkurente v boju za skupno zmago, si je privozil minuto prednosti. Točno minuto je namreč zaostal danes tretjeuvrščeni Bauke Molema (Trek-Segafredo), Vicenzo Nibali(Bahrain-Merida) pa 1:05. Dobro je kronometer odvozil še en slovenski predstavnik, in sicer Jan Polanc. Ta je za Rogličem zaostal minuto in 55 sekund, za njim pa so se zvrstili Richard Carapaz (isti čas), Ilnur Zakarin (+01:56) in Rafal Majka (+02:04). Edini, ki je tokrat na razmočeni trasi, konkuriral Zasavcu, je bil belgijski kolesar Vicotr Campenaerts. Slab dan 'v pisarni' je imel Britanec Simon Yates, ki je za Rogličem zaostal tri minute in enajst sekund.