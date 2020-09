Roglič blesti na račun številnih odrekanj: Nazadnje sem bil doma 8. julija

Na vprašanje, kako si je bilo prvič nadeti rumeno majico, je trenutno vodilni mož na dirki po Franciji odgovoril: "Zagotovo poseben občutek. To je majica, o kateri sanja vsak kolesar. Prekrasno si jo je bilo nadeti prvič, a zdaj je pred menoj še pomembnejši cilj–da jo obdržim vse do Pariza."

Za kaj takega bo moral Roglič "preživeti" še tri etape. Na petkovi se za zmago pričakuje obračun sprinterjev, favoriti v skupnem seštevku pa bodo, če ne bo velikih presenečenj, v cilj prikolesarili skupaj. Nedeljska etapa sprememb na vrhu prav tako ne bo ponudila, saj v karavani vlada nepisano pravilo, da se na zadnji dan dirke ne napada. Tako vsem, ki si še želijo skočiti na sam vrh, ostaja le sobotni kronometer, v katerem pa Roglič tako ali tako spada med najboljše na svetu.

Zato se zdi, da je 30-letni Kisovčan v Alpah dokončno storil vse, kar mora storiti kolesar v boju za rumeno majico, a Roglič kljub temu ostaja previden. "Samo še trije dnevi so pred nami, a naš fokus se ne spreminja. Do zdaj je celotna ekipa delovala izjemno in to moramo ohraniti," je povedal po cilju 18. etape v La Roche-sur-Foronu.